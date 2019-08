Pilota d'aereo sale a bordo ubriaco: arrestato prima del volo

Un pilota della Delta Airlines è stato arrestato dopo essere salito a bordo di un aereo ubriaco a Minneapolis. Gabriel Lyle Schroeder, è stato fatto scendere dal volo all'aeroporto internazionale Minneapolis-Saint Paul martedì alle 11. Il 37enne è stato arrestato dopo essere stato sottoposto al test per verificare il tasso alcolemico.

L'hostess fa uno scherzo ai passeggeri e si nasconde nella cappelliera

Avrebbe dovuto pilotare il volo da Minneapolis a San Diego.

Prima di salire a bordo, gli ufficiali della Tsa hanno individuato Schroeder durante lo screening per i membri dell'equipaggio prima di ogni volo e da li hanno iniziato altri controlli. Poi una volta terminate le verifiche si è recato a bordo. Nel frattempo, gli ufficiali avevano allertato la polizia dell'aeroporto di Minneapolis e condotto due controlli di sobrietà su Schroeder. Uno di quei test ha rilevato che era sotto l'influenza dell'alcool ma i risultati del secondo erano ancora in sospeso, riferisce Kstp.

Quando è stato arrestato, la polizia ha trovato una "bottiglia" di alcol in suo possesso. Le autorità hanno rifiutato di rivelare che tipo di alcol aveva bevuto. Schroeder è stato arrestato ma in seguito rilasciato su custodia. La polizia dice che stanno aspettando i risultati tossicologici per vedere se verranno formulate accuse formali. "La politica sull'alcol della Delta è tra le più severe del settore e non tolleriamo la violazione. Delta sta collaborando con le autorità locali nelle indagini", ha affermato la compagnia aerea in una nota.



© RIPRODUZIONE RISERVATA