Effetto Covid, dalle Antille alle Bermuda è boom di turisti nei territori europei d'oltremare

Le Antille caraibiche e l'isola Reunion nell'oceano indiano, stanno vivendo un inaspettato boom turistico di viaggiatori dalla Francia, secondo quanto riportano i media francesi. Le isole, infatti, facendo parte a tutti gli effetti del territorio francese, non sono coperte da restrizioni negli spostamenti dall'Europa, e sono quindi diventate una meta allettante per i viaggi dalla Francia continentale. Ma preoccupa la realistica conseguenza che tale flusso di europei possa incrementare la diffusione del virus nelle isole.

Per diverse settimane, le destinazioni d'oltremare sono state molto ricercate dai turisti francesi sui motori di ricerca specializzati in viaggi. Dal 15 dicembre e dalla revoca del lockdown in Francia, infatti, il viaggio oltreoceano è stato possibile per i francesi senza dover giustificare un motivo imperativo dello spostamento. Unico obbligo per volare alle Antille o alla Reunion Island è infatti la presentazione di un test negativo, effettuato da meno di 48 ore.

Nel frattempo l'autorità turistica delle Bermuda, anch'essa terra d'oltremare di bandiera britannica, invita i turisti a visitare l'isola, ricordando come i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) abbiano classificato l'isola "Livello di allarme 1: rischio basso COVID-19".

Ad incrementare il fenomeno turistico verso i paradisi delle isole, sicuramente la chiusura a causa del Covid degli impianti da sci in Europa, che non lascerebbe ai francesi e agli europei alternativa per godere delle attese vacanze di Natale.

Ma se da una parte l'incremento turistico genera la soddisfazione di compagnie aeree e operatori turistici locali, che vedono hotel, bar e ristoranti ripopolarsi, d'altra parte aumenta la preoccupazione per il fenomeno: l'afflusso turistico infatti rischia di trasformarsi in un veicolo per la diffussione del virus nei territori d'oltremare.

