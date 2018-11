Ryanair, sito offline il 7-8 novembre: «Fate il check-in entro domani se dovete viaggiare»

Il sito di Ryanair resterà chiuso dalle ore 18.00 di mercoledì 7 novembre, fino alle ore 6.00 di giovedì 8 novembre. Lo comunica la compagnia aerea irlandese, invitando i passeggeri che viaggeranno in quelle date a effettuare il check-in online e stampare la carta d'imbarco entro il 6 novembre. Il sito ufficiale di Ryanair sarà infatti offline per 12 ore e gli utenti non potranno effettuare nessuna operazione in quel lasso di tempo. Non sarà possibile, inoltre, prenotare nuovi voli, effettuare cambio data o nominativo biglietti, né tantomeno aggiungere bagagli.

Vi informiamo che, a causa di un aggiornamento del sistema che gestisce le prenotazioni, alcuni servizi online non saranno disponibili dalle ore 18:00 alle ore 06:00 (CET) dei giorni 7 ed 8 novembre 2018. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a consultare questa pagina 👇 — Ryanair Italia (@Ryanair_IT) 5 novembre 2018

Ryanair ha comunicato tramite sms e email l'inconveniente ai clienti interessati. Il sito sarà chiuso per un importante aggiornamento - fa sapere il capo della comunicazione Robin Kiely - che aggiunge: «Chiediamo scusa per ogni inconveniente causato da questo aggiornamento, che migliorerà ulteriormente Ryanair.com, il più grande sito di viggi d'Europa».