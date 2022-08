In Puglia il mare più bello d’Italia: le dieci spiagge più belle

Martedì 30 Agosto 2022, 16:49

L’Italia è uno dei paesi più gettonati dai turisti che non perdono occasione di trascorrere le vacanze in uno dei luoghi incantati che vi fanno parte. Da Nord a Sud, passando per il Centro, ogni parte ha qualcosa da raccontare e da mostrare. In questo articolo vogliamo parlarvi della regione Puglia e delle 10 spiagge più belle dove il mare offre uno scenario incantato. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

LEGGI ANCHE:-- Puglia, acque caraibiche a pochi km da Taranto: l’insenatura ‘segreta’ che in pochi conoscono