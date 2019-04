Hotel e ristoranti, oggi saranno offerti 535 posti di lavoro nel turismo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

535 posti di lavoro disponibili nel settore del. E saranno proposti oggi, nel corso del "Career day", proposto da Porta Futuro e dall’Ente Bilaterale Turismo del Lazio (EBTL). Come funziona? Spiegano gli organizzatori: «Dalle 10 alle 17, negli spazi di Porta Futuro (via Galvani 108) saranno disponibili 535 posizioni vacanti nel settore turistico del Lazio messe a disposizione da 25 tra le principali aziende del comparto (alberghi, agenzie di viaggio e ristoranti presenti con propri stand) con oltre 400 contratti di lavoro da stipulare e 108 tirocini da avviare. In aumento rispetto alle edizioni precedenti le adesioni: dopo le 1.000 presenze del 2018 si attende quindi un nuovo record per il Career Day, evento che grazie alla selezione preventiva degli aspiranti partecipanti (che si prenotano online per consegnare alle imprese il proprio curriculum e sostenere i colloqui) operata da EBTL garantisce un’alta percentuale di successo degli incontri».Spiega il presidente dell'Ente Bilaterale del Turismo, Tommaso Tanzilli: «Il Career Day è un appuntamento molto atteso, che in pochi anni si è meritato attenzione e gradimento da parte delle aziende del settore turistico e da chi cerca un lavoro».