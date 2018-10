Cina, il ponte sul mare più lungo del mondo: 55 chilometri

Il ponte più lungo del mondo è in Cina. Venti volte più del super famoso Golden Gate Bridge di San Francisco: è stato inaugurato in questi giorni e si estende per 55 chilometri per sei corsie su un ampio sistema fluviale nel mar Cinese meridionale chiamato Fiume delle Perle.

Con esso la Cina intende connettere 11 città in una sola megalopoli da 70 milioni di persone in una regione con un Pil annuale combinato di 1.510 miliardi di dollari, quasi il doppio di quello generato nella Bay Area californiana e più di quello di Australia, Spagna o Messico. Il ponte permetterà di raggiungere Hong Kong, Macao e la città di Zhuhai in un'ora l'una dall'altra. Per sottolineare l'importanza del progetto - che ha richiesto 9 anni di costruzione, 420 mila tonnellate d'acciaio , 14 mila operai e e un costo di 20 milioni di dollari - alla cerimonia di domani ci sarà il presidente cinese Xi Jinping. L'obiettivo di Pechino è infatti quello di creare una regione integrata che è stata soprannominata "Greater Bay Area". Non solo: l'intento è ovviamente anche politico, collegando Hong Gong e Macau alla terra fema si vuole sancire un'unità importante con le ex colonie britanniche. Dove per esempio si guida ancora all'inglese, cioè a sinistra.



