Malpensa compie 20 anni: grande festa domenica all'aeroporto

Grande festa domenica 28 ottobre dalle 10 alle 20 all’Aeroporto di Milano Malpensa per i 20 anni di vita. Tutto il piano arrivi si animerà di luci, suoni e colori che daranno vita ad un grande evento. Musica, intrattenimento, comici, mostra mercato con prodotti di artigianato e gastronomici, stand delle compagnie aeree, area ristoro con street food e risottata da guiness con show-cooking.



Intrattenimenti particolari saranno dedicati a ragazzi e bambini; laboratori sul mondo del volo, sulla flora e fauna del Ticino, pet-therapy ed esibizioni di maghi. I più piccoli inoltre potranno vedere da vicino il detective da loro più amato, Geronimo Stilton. Si potrà visitare gratuitamente l’area esterna dedicata ai “grandi aerei” di Volandia, il Museo del Volo più grande d’Europa, dove sarà ci sarà anche la possibilità di fare un’esperienza con i cavalli ed assistere a fantastiche esibizioni equestri.



Il palco centrale e l’area blues/jazz offriranno al pubblico di tutte le età un ricco e variegato programma per l’intera giornata: apertura alle 10.00 con la Fanfara dell’Aeronautica Militare e le esibizioni delle Unità di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza.



A seguire: Concerto dell’Orchestra e Coro del Conservatorio G. Puccini di Gallarate Aperitivo in Lirica con il duo Teste dure, Barbara Somogyiova, soprano e Orietta Cassini, pianista i comici di Zelig Leonardo Manera, Gianluca Impastato e Giovanni Cacioppo i ROS, direttamente da X Factor la versatilità e l’estro di Paolo Jannacci la simpatia e la comicità dei Legnanesi il concerto finale con il genio artistico di Raphael Gualazzi Fabrizio Vendramin, il pittore-performer che dipinge al contrario vincitore di Italia's got talent



Per gli appassionati di jazz e blues, a partire dalle 14.30, alcuni nomi di primissimo piano; Midnight Festival Jazz Superband con Marco Brioschi, tromba; Rudy Migliardi, trombone; Alfredo Ferrario, clarinetto; Giorgio Deleo, pianoforte; Claudio Nisi, basso tuba e Massimo Caracca alla batteria; Paolo Bonfanti Civil Right Band,Gennaro Porcelli & Band.



Ingresso gratuito Parcheggio gratuito (P2 Terminal 1)

