L'Alaska rimuove il «magic bus» di Into The Wild: troppi morti per raggiungerlo

Il «magic bus» di Into The Wild non esiste più. O quantomeno non sarà più raggiungibile nel bel mezzo della natura incontaminata e ostile dell'Alaska. Troppi i morti per tentare l'impresa. Un elicottero dell'esercito americano ha prelevato dal Denali National Park la carcassa dell'autobus reso famoso dal libro e l'omonimo film Into the wild, riferisce oggi la Bbc. Appeso a due cavi, il bus è stato trasportato in volo verso una «destinazione sicura», hanno riferito le autorità dell'Alaska, che dovranno ora decidere cosa farne.



An abandoned city bus, made famous by the book “Into the Wild” and the movie of the same name, was airlifted out of the Alaska backcountry.

The bus has long attracted adventurers to the area. Some have had to be rescued or have died. https://t.co/Sywx2tRlsA pic.twitter.com/KNhezFliuN

