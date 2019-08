L'hostess fa uno scherzo ai passeggeri e si nasconde nella cappelliera

I passeggeri di un volo della Southwest Airlines diretto da Nashville a Filadelfia sono stati rimasti a bocca aperta dopo aver assistito a una scena davvero insolita quando una delle assistenti di volo, mentre salivano a bordo, si è infilata in una delle cappelliere. Una parte della bizzarra acrobazia - che in seguito la compagnia aerea ha definito uno scherzo - è stata catturata dal cellulare di un viaggiatore e poi condivisa su Twitter.



La breve clip mostra una delle hostess con gli occhiali e l'uniforme rossa e nera del sud-ovest che è distesa all'interno della cappelliere sopra le poltrone dei passeggeri, insomma nel vano destinato solitamente al bagaglio a mano. La passeggera Veronica Lloyd, che ha girato il video, ha anche scattato un selfie che mostra il membro dell'equipaggio che solleva la testa con la mano e sorride.



La registrazione di quattro secondi della Lloyd si interrompe proprio mentre l'assistente di volo rotola nel vano e si rivolge ai passeggeri, ma è difficile capire cosa dice. La strana acrobazia è avvenuta mentre i passeggeri salivano sull'aereo lunedì scorso. Lloyd ha riferito a Fox News che l'assistente di volo è rimasta nella cappelliera "per almeno 10 minuti". "Penso che lo stesse facendo per cercare di essere divertente e far ridere i passeggeri", ha aggiunto. Quando finalmente la donna è scesa e ritornata nel corridoio dell'aereo ha ripreso il suo lavoro "era molto amichevole durante il volo di due ore".

Martedì, la compagnia Southwest ha inviato per e-mail una dichiarazione a DailyMail relativa al comportamento dell'assistente di volo. "I dipendenti del sud-ovest sono noti per aver dimostrato il loro senso dell'umorismo e personalità uniche", si legge. "In questo caso, uno dei nostri assistenti di volo ha tentato di divertirsi brevemente con i clienti durante l'imbarco. Naturalmente, questa non è la nostra normale procedura e gli equipaggi del sud-ovest mantengono sempre la sicurezza come priorità assoluta".

