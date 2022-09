Decantico, diventare sommelier con corsi online è possibile

Sabato 24 Settembre 2022, 14:50

Grazie al digitale si è capito che il proprio tempo ha un valore inestimabile. Soprattutto quando si tratta di corsi di formazione, poter eseguire determinate attività quando si vuole e dove si vuole fa davvero la differenza. Ed è proprio questa rivalutazione che ha spinto nel 2020 Marco Gallo, sommelier ligure trentenne, a fondare Decantico. Si tratta della piattaforma che consente a tutti gli appassionati di vino e non solo di diventare sommelier seguendo corsi e-learning on demand, senza limiti di tempo. Foto: Startup Geeks Music: "Perception" from Bensound.com

