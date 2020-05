Cortina pronta a ripartire: domani riapre la funivia e il rifugio Lagazuoi

Non poteva essere altrimenti: la stagione estiva della montagna riparte da Cortina d'Ampezzo. Sarà infatti la funivia che sale dal passo Falzarego al Lagazuoi, con l'omonimo rifugio, a 2.750 metri di quota, il primo impianto ad aprire non soltanto sulle Dolomiti ma nell'intero arco alpino italiano, dopo l'emergenza Covid. D'altra parte secondo l'Enit sarà la montagna la meta regina delle vacanze: il contatto con la natura e le attività all'aria aperta anche in solitudine la faranno preferire a molti turisti, a cominciare dagli italiani.



A Cortina tutto si era fermato il 10 marzo scorso, dopo l'ultimo week end della stagione invernale che aveva visto in pista e sugli impianti una folla mai vista. «A marzo eravamo lanciati in una stagione invernale strepitosa, quando siamo stati bloccati di colpo - spiega il sindaco Gianpietro Ghedina - Ma è stato un pit stop, che abbiamo sfruttato per prepararci a ripartire. Cortina è stata l'ultima a chiudere, anche perché allora le informazioni sul contagio non erano state chiare, ma oggi siamo i primi a ripartire, con un segnale forte della nostra voglia di lavorare. Da questa esperienza Cortina non esce con le ossa rotte, ma fortificata: c'è un grande interesse, c'è ovunque molta voglia di Cortina. Conto su un "effetto rimbalzo" , ci sono 25mila posti letto nelle seconde case; 4.000 negli alberghi. Tanti proprietari di appartamenti e ville hanno deciso che verranno di più a Cortina, nelle loro case, e per periodi più lunghi».



LE REGOLE PER GLI IMPIANTI

A fare gli auguri anche il Presidente della regione Veneto Luca Zaia: «Desidero rivolgere l'augurio di buon lavoro a tutti gli impiantisti delle nostre meravigliose montagne - si legge nel documento - che si apprestano a riaprire gli impianti a fune, consentendo ai visitatori di poter fruire di località eccezionali per bellezza paesaggistica, ricche di cultura e di storia. Sono come novelli pionieri che, con la determinazione e la forza che li contraddistingue, affrontano nuove sfide per andare avanti a testa alta









I rifugi e gli impianti a fune, hanno messo a punto una serie di norme obbligatorie per la fruizione di alcuni servizi. I rifugi e gli impianti a fune, hanno messo a punto una serie di norme obbligatorie per la fruizione di alcuni servizi.









GLI ALBERGHI

Per quanto riguarda gli impianti a fune di Cortina, dopo la funivia del Lagazuoi apriranno le 5 Torri, Auronzo, e Col de Varda (Misurina) il 20 giugno, il Cristallo il 26 giugno, Pié Tofana-Duca d'Aosta e Duca d'Aosta-Pomedes il 27 giugno, Fedare, Socrepes, Tofana-Freccia nel Cielo il 4 luglio, e il Faloria il 25 luglio. Da segnalare che il secondo tratto della Freccia nel Cielo sarà chiuso per lavori per tutta l'estate. È stata invece ripristinata e rinnovata, anche per garantire maggiori spazi di manovra, l'area davanti al Masi Wine Bar. Tra i primi ad aprire anche il Rifugio Mietres, lo scorso 22 maggio. Da domani pronti a ripartire anche molti alberghi, mentre era già aperto dall'11 maggio l'hotel Villa Argentina. Per i primi di luglio, il 90% delle strutture alberghiere sarà aperto. Tutti gli hotel, da 5 a 2 stelle, sono garantiti dal protocollo «Accoglienza sicura» che Federalberghi, Confindustria turismo ed Assohotel hanno condiviso per garantire alle famiglie e agli ospiti, grandi e piccoli, di trascorrere una vacanza indimenticabile, nonostante la situazione sanitaria che ha modificato il nostro modo di vivere. E non solo: dal primo giugno via al

progetto, «Andrà tutto bene in vacanza a Cortina» che riguarda una copertura assicurativa in grado di tutelare il turista in caso di contrazione del Covid-19 per un totale di 90 giorni«, grazie all'accordo con Unipol SAI.

