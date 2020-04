Coronavirus: O'Leary, patron di Ryanair: «Posti vuoti idea idiota, se è così non torneremo a volare»

Il sospetto è diventato realtà: Ryanair non riprenderà a volare se sarà necessario lasciare vuoti i suoi posti nella fila centrale per mantenere le distanze di sicurezza dal coronavirus. È quanto ha detto in un'intervista al Financial Times il numero uno del vettore inglese, Michael ÒLeary, spiegando di aver già avvertito il governo irlandese che se intende introdurre questa regola, «o pagherà lui per il posto di mezzo oppure semplicemente non si volerà più perché non è possibile avere un profitto con un tasso di riempimento del 66%». Secondo ÒLeary inoltre lasciare vuoti i posti di mezzo non garantisce comunque una distanza sufficiente, quindi «è un'idea idiota che non porta a nulla».



