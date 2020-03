Coronavirus, Ryanair ferma tutti i voli da fine marzo

Ultimo aggiornamento: 19:07

Pochi giorni ancora e (quasi) tutti i voli Ryanair saranno sospesi a causa dell'emergenza. Lo ha annunciato la più famosa compagnia aerea low-cost europea, confermando che a partire dal prossimolascerà la maggior parte dei suoi aeromobili a terra. Una scelta dettata dal difficile periodo che stiamo vivendo e dalla crisi turistica che, necessariamente, ne consegue. Già dalla mezzanotte di ieri, intanto, ha dato il via ad un primo provvedimento con lo stop all’80 per cento delle partenze.LEGGI ANCHE Girare il mondo restando a casa, posti stupendi a portata di clic La decisione è arrivata anche a seguito delle restrizioni via via sempre più capillari riguardo agli spostamenti e ai viaggi internazionali fra i Paesi, al momento in buona parte blindati per combattere il temibile Covid-19. Coloro che avevano già acquistato dei biglietti in precedenza, comunque, non perderanno nulla.si occuperà di contattare i clienti ad uno a uno e di proporre delle soluzioni alternative convenienti. Non è quindi necessario affollare le linee dei call center, in queste ore sovraccariche per le eccessive richieste.Saranno garantiti soltanto i voli tra Regno Unito e Irlanda e, eventualmente, quelli utili al rimpatrio di passeggeri ancora bloccati all’estero. Questo almeno per le prossime settimane, fin quando la situazione potrà tornare via via alla normalità.