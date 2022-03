Paesi più felici del mondo, ecco dove si vive meglio: dov’è l’Italia?

Mercoledì 23 Marzo 2022, 11:48

Il dipartimento dell’Onu sullo sviluppo sostenibile ha rilasciato il decimo rapporto sui paesi più felici del mondo. Il report è stato elaborato sulla base di diversi fattori – sociali e politici –, tra cui l’aspettativa media di vita e il Pil nazionale. In vetta c’è la Finlandia, seguita dalla Danimarca, sul secondo gradino del podio e, medaglia di bronzo, l’Islanda. Foto Shutterstock / Music: «Perception» from Bensound.com

