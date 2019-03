Camper e pullmini Volkswagen: il travel van è il nuovo modo trendy di viaggiare

Mollare tutto e partire, anche solo per un po’. E tra aerei, treni e navi da crociera, il camper torna ad essere il veicolo prescelto da tantissimi viaggiatori in tutto il mondo. Sarà il fascino dell’avventura su strada o la libertà di poter scegliere sempre dove andare, ma negli ultimi anni il numero di chi sceglie il viaggio in camper per road trip e vacanze indimenticabili è in continua e inarrestabile crescita.

I lati positivi in effetti non sono pochi: la possibilità di soggiornare immersi, o quasi, nella natura, le spese di viaggio altamente ridotte, l’indipendenza e la comodità di potersi riposare dove e quando si vuole, non hanno certamente eguali. Inoltre, viaggiare a bordo di un camper, diventa la soluzione ideale non solo per chi viaggia con bambini ma per anche per chi, per problemi di salute, sarebbe impossibilitato a farlo diversamente.

Gli itinerari di viaggio per i camperisti italiani sono davvero infiniti (basti pensare alla meraviglia di attraversare le regioni del nord, percorrere la Basilicata coast to coast o visitare le spiaggie cristalline sulla costa ionica), ma se il sogno è quello di esplorare l’Europa a bordo di un camper Volkswagen California, per realizzarlo non serve che Indie Campers, il portale per il noleggio di camper in tutta Europa. Attraverso la piattaforma è possibile scegliere il luogo del ritiro e il luogo di riconsegna del van tra cui, oltre alle più grandi città italiane, anche 16 paesi europei, isole comprese. I camper a disposizione sono più di mille e l’assistenza durante il viaggio è continua e inclusa nel noleggio.

La vanlife, come è chiamata l’attitudine al viaggio su 4 ruote in gergo surfista, è sinonimo di spirito libero e fa rima con mobilità e sport, ma anche con le soste nei campeggi condivisi, con il rumore della pioggia amplificata dal tetto e con uno spazio abitale di 10mq. I milioni di camperisti in tutto il mondo che ogni anno macinano chilometri alla scoperta di luoghi incantevoli però già lo sanno: la vita dal lato finestrino ha decisamente una marcia in più.

