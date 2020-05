Bonus vacanze, per le famiglie fino a 500 euro per spostarsi in Italia: come funziona

Bonus vacanze. Per aiutare le famiglie italiane e le attività turistiche nel nostro territorio è stato approvato nel nuovo Dl Rilancio il bonus vacanze, ovvero dei fondi, stanziati dal governo, da dare alle famiglie che decideranno di trascorrere le vacanze estive nelle strutture situate sul terrirorio nazionale.

Oltre a un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020 per la concessione di contributi per le imprese ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, finalizzato ad aiutare le imprese che lavorano nel settore turistico a sostenere le spese di sanificazione degli ambienti e alla messa in sicurezza delle persone che lavoreranno all'interno delle strutture stesse e dei turisti. Per il rilancio dei flussi turistici viene istituito un ‘Fondo per la promozione del turismo in Italia', con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2020.

Secondo le prime stime sarebbero anati persi circa 81 milioni a causa dell'assenza delle presenze turistico nel periodo primaverile del lockdown. Per le persone che passeranno le vacanze in Italia sono previsti dei bonus. Per il periodo d'imposta 2020 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 35.000. Il bonus sarà utilizzabile dal 1 luglio al 31 dicembre del 2020 da un solo componente per nucleo familiare, e sarà pari a 500 euro per famiglia, mentre per i nuclei con 2 persone verranno stanziati 300 euro e per i single 150.

Il bonus sarà composto per il 90% dallo sconto sul corrispettivo dovuto che sarà anticipato dalle strutture, mentre il restante 10% verrà corrisposto in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi. Sarà l'Agenzia delle Entrate sulla base dei dati forniti dall'Inps che deciderà chi beneficerà dei bonus.



