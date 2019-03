Boeing 737 Max 8, Air Italy pronta a metterli a terra

Gran Bretagna, Francia, Germania, Austria, Irlanda e Norvegia hanno già chiuso i loro cieli ai Boeing 737 Max 8 dopo l'incidente del volo 302 dell'Ethiopian Airlines di domenica scorsa che ha causato la morte di 157 persone. L'Italia per ora resta a guardare anche se una decisione dell'Enac è attesa a stretto giro. Air Italy, l'unica compagnia italiana che ha nella sua flotta tre velivoli come quelli protagonisti degli incidenti in Indonesia ed Etiopia (e altri 20 già ordinati), contattata dal Messaggero, si dice pronta a metterli a terra non appena arriverà lo stop dall'Ente nazionale dell'aviazione civile.



Bloccare negli hangar i suoi tre Boeing 737 Max 8 è certamente una rogna per Air Italy ma difficilmente si tradurrà in disagi per i passeggeri. Le rotte coperte dai tre velivoli, infatti, sono percorse da altri vettori utilizzabili per riproteggere i clienti.