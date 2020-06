Bagaglio a mano, sui voli Alitalia dal 15 giugno uno solo per passeggero

Alitalia, da lunedì un solo bagaglio a mano per passeggero. Da lunedì 15 giugno, in ottemperanza a quanto previsto dall'ultimo Dpcm con le nuove regole per il contenimento del contagio da Coronavirus, i passeggeri che voleranno con Alitalia dovranno presentarsi in aeroporto con un solo bagaglio a mano (trolley o borsa delle misure previste e consultabili sul sito). Bagaglio che, sui voli dove non si potrà garantire il distanziamento, potrebbe comunque venire ritirato al momento dell'imbarco. «Questo perché - viene spiegato - è stata ridotta del 50% la capienza massima delle cappelliere (vani contenitori portabagagli presenti nella cabina passeggeri) così da distanziare i passeggeri nel momento del recupero del bagaglio e facilitare l'imbarco e lo sbarco dei viaggiatori». In stiva, invece, come di consueto, le altre valigie. A quanto appreso, anche altre compagnie aeree presenti nello scalo romano autorizzeranno i passeggeri a portare in cabina un solo bagaglio a mano (sempre che rispetti le misure richieste, trolley compresi).

