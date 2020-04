Aeroporti, operativi dal 4 maggio scali di Ciampino e Firenze Peretola

Ultimo aggiornamento: 16:47

Riprende la piena operatività degli scali di Roma Ciampino e Firenze Peretola. A partire dal 4 maggio, su richiesta dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, i due aeroporti riapriranno al pubblico per soddisfare le aumentate esigenze di traffico e consentire, allo stesso tempo, la sperimentazione di un sistema di screening dei passeggeri per il Covid19. A disporre l'apertura è il nuovo decreto firmato dal ministro Paola De Micheli di concerto con il ministro della Salute Roberto Speranza.Nel decreto congiunto Mit - Ministero della Salute novità anche sul fronte del trasporto ferroviario con l'aggiunta di nuovi collegamenti a lunga percorrenza che andranno ad integrare l'offerta al fine di assicurare i servivi minimi essenziali.Prorogata, invece, al 17 maggio l'efficacia di tutte le altre misure limitative, relative alla Regioni Sicilia e Sardegna, adottate in precedenza per far fronte all'emergenza sanitaria.