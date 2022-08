Islanda, l'eruzione del vulcano Fagradalsfjall

Dopo uno sciame di migliaia di terremoti negli ultimi giorni, intorno alle 13:18 ora locale del 3 agosto, si è aperta una fessura sul vulcano Fagradalsfjall. Grazie ai video del servizio di vulcanologia dell'Islanda è possibile vedere l'attività lavica in diretta su youtube. La fenditura ha iniziato a eruttare lava nella zona del vulcano Geldingadalir poco distante da Reykjavik da dove sono partiti alcuni elicotteri per monitorare la situazione. Le scosse di terremoto, almeno cinque negli ultimi giorni,hanno avuto una magnitudo superiore a 4 gradi della scala Richter. Il 2 agosto, intorno alle 2.30 del mattino, si era verificata un'altra scossa con una magnitudo pari a 5 gradi della scala Richter e con scosse che sono state avvertite anche nella capitale Reykjavk, ma anche in altre regioni del nord del Paese. Lievi i danni, ma per fortuna nessuna vittima. Il terremoto più forte - 5,5 gradi della scala Richter - si è verificato invece domenica sera.