Vietnam, il "villaggio dell'incenso" è diventato un set per selfie d'autore

Mercoledì 24 Gennaio 2024, 10:31 - Ultimo aggiornamento: 10:40

In Vietnam, il "villaggio dell'incenso" Quang Phu Cau, a circa 35 Km dalla capitale Hanoi, è diventato uno dei luoghi più "instagrammabili" del Paese accogliendo i turisti che, con l'avvicinarsi del Capodanno lunare, vogliono scattarsi dei selfie da pubblicare sui propri social network in mezzo ai bastoncini dai colori vivaci. In tutto il Paese del sud-est asiatico, molte famiglie vivono grazie alla produzione di bastoncini di incenso dal bambù, il cui know-how viene trasmesso di generazione in generazione. Ma a Quang Phu Cau, alcuni artigiani hanno aggiunto un tocco di modernità alla loro tecnica centenaria e, oltre al tradizionale colore rosso, si possono incontrare distese d'incenso variopinte, per soddisfare e conquistare i turisti.