Dai "silent travel" alle vacanze fitness, come viaggeremo nel 2024: tutte le nuove tendenze

Per il turismo il periodo nero della pandemia sembra essere ormai passato. Secondo il World Tourism Barometer, dopo un 2023 chiuso con un fatturato di 1400 miliardi di dollari, l’anno in corso non solo riporterà il turnover ai livelli pre-pandemia ma segnerà una sostanziale evoluzione dei gusti dei viaggiatori.

Le stime

«I dati dello scorso anno e le stime per il 2024 – conferma Rosa Giglio, head of marketing di BWH Hotels Italia & Malta –confermano l’importante ripresa del settore turistico.

L'Europa resta una meta ambita e l'Italia, come al solito, è pronta a fare la sua parte proponendo ai viaggiatori mete ed esperienze in grado di soddisfare tutti i gusti. I trend del 2024 stanno già rivoluzionando presente e futuro dei viaggi e dimostrano come si cerchino sempre di più esperienze personalizzate e uniche». Infatti, i turisti sono sempre più alla ricerca di nuovi modi di viaggiare e vogliono trasformare la vacanza in un’esperienza unica. Precursori dei trend sono sempre i vip che tengono conto dei loro viaggi tramite i social. Secondo il portale Destination Deluxe l'intelligenza artificiale sarà sempre più presente anche nel settore del turismo, suggerendo mete e fornendo strumenti tecnologici a supporto dei viaggiatori.

Le tendenze

Un’altra tendenza emergente è quella del “fitness travel” con pacchetti che comprendono percorsi benessere per tenersi in forma e rigenerarsi. Tanti i vip che nemmeno in vacanza rinunciano all’allenamento. Un esempio è Neil Patrick Harris. L’attore, comico, cantante, prestigiatore e doppiatore statunitense non ha esitato a farsi immortalare in Messico impegnato con il sollevamento pesi. Travel Travel Noire, la piattaforma di viaggi unconventional, invece, suggerisce l’astro-turismo per godersi la magia del cielo stellato. Un grande appassionato di stelle, come rivela la sua pagina Instagram è Tom Hanks, mentre due delle protagoniste de Il Trono di Spade, Kit Harington e Rose Leslie, sono rimaste incantate dall’aurora boreale come è accaduto all’attrice Kristin Cavallari. Per chi non sopporta le alte temperature ci sono i viaggi “coolcationing”, alla ricerca di refrigerio facendo trekking sulla banchisa o, come ha fatto il dj Steve Aoki, soggiornando in una caverna di ghiaccio in Alaska. I nonni sono sempre il più il riferimento nella vita dei nipoti purtroppo però, quando si diventa grandi, non si riesce a passare più tanto tempo con loro. La soluzione è pianificare una vacanza “intergenerazionale” o, come viene chiamata, “skip-gen travel”. La scorsa estate il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi non solo ha trascorso le vacanze con la nonna, ma le ha anche fatto provare i “brividi” del surf elettrico. Nello stesso periodo Gwyneth Paltrow ha invece optato per un “silent travel” immersa nella natura e nella tranquillità dell'Umbria.

«L'offerta ricettiva si sta evolvendo – spiega la Giglio - per soddisfare prontamente alle aspettative sempre crescenti della clientela. Abbiamo, per esempio, notato una maggiore richiesta dei “pacchetti Fitness” da parte di un numero elevato di viaggiatori che amano allenarsi anche quando sono fuori casa o che si spostano per partecipare a tornei sportivi o maratone cittadine, per questo nelle nostre strutture sport-friendly proponiamo colazioni a partire dalle 5 del mattino con prodotti energetici e naturali, con late check-out soprattutto in occasione di partecipazione a eventi sportivi e maratone; mappe e percorsi running oltre all’accesso alla palestra dell’hotel o alla possibilità di allenarsi in camera grazie a un kit fitness con piccoli attrezzi. Invece, per i turisti over 65 che desiderano una vacanza rilassante, mettiamo a disposizione un servizio di concierge dedicato».