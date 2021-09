La "cattedrale di marmo": una delle meraviglie più sorprendenti del pianeta. Dove si trova

Lunedì 13 Settembre 2021, 17:55

Lungo le sponde del Lago più grande del Cile, il Lago General Carrera, si trova una grotta scavata dalle acque durante i millenni: è la cattedrale di marmo. Queste formazioni di carbonato di calcio hanno 6000 anni, sono raggiungibili solo in barca e sono famose per le venature blu delle caverne, su cui le acque azzurre del lago si riflettono creando giochi di luce mozzafiato. Crediti foto: Shutterstock Music: «Summer» from Bensound.com



