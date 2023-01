Vacanze 2023, gli italiani sognano in grande: Stati Uniti, Giordania e Giappone in wish list

Mercoledì 4 Gennaio 2023, 13:57

Appena passate le vacanze natalizie, come di consueto si inizia a pensare alle mete estive, con la mente più leggera rispetto agli anni scorsi: la pandemia è ormai alle spalle e il mondo è di nuovo a portata di mano. Secondo il tour operator digitale Tramundi, che ha condotto un sondaggio sulla sua community, le mète dei sogni per le vacanze 2023 sono tutte fuori dall'Europa: Stati Uniti, Giordania e Giappone si contendono il titolo di regina dei desideri di viaggio.Se gli Stati Uniti sono al centro dei desideri di uomini e donne, sono le altre posizioni in classifica a cambiare: le donne sognano Messico e Giappone, mentre gli uomini preferiscono Giordania e Islanda. foto shutterstock - music "Summer" from bensound.com

