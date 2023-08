Ungheria, autunno al Lago Balaton tra regate, terme e passeggiate nella natura

Lunedì 28 Agosto 2023, 13:34

Mentre ammiriamo panorami e scorci di Budapest in tv in occasione dei Mondiali di Atletica 2023, è bene sapere che l'Ungheria regala esperienze imperdibili anche in autunno. Se state programmando un viaggio nel paese, sappiate dunque che una delle regioni più amate in Ungheria nei mesi autunnali è quella del Balaton. Il Lago Balaton - noto anche come Mare Magiaro - ha una superficie di 594 km²: le attività che propone sono tantissime, dai programmi e gli sport sul lago al benessere delle acque termali. Le acque scintillanti del Lago Balaton sono lo scenario ideale per gli appassionati e per gli esperti di vela e di canottaggio e regalano, anche dopo l’estate, opportunità di navigazione uniche. Durante le traversate, caratterizzate da una fresca brezza, è possibile ammirare la splendida cornice del mare ungherese fatta di colline, boschi e montagne. Foto: Visit Hungary/Musica: Korben

LEGGI ANCHE: In tour fra le bellezze della costa mediterranea in auto elettrica