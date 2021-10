Mercoledì 27 Ottobre 2021, 11:23

In Grecia c'è un faro che sembra essere uscito da dal film Fantasia della Disney; Tourlitis è così particolare che sembra la perfetta casa di uno stregone. Si trova proprio di fronte al castello di Andros nell'omonima isola, la più settentrionale delle Cicladi, ed emerge dal mare come una spirale. Crediti foto@Shutterstock Music: «Summer» from Bensound.com

