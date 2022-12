Venerdì 23 Dicembre 2022, 17:12 - Ultimo aggiornamento: 17:15

Spettacolo delle luci natalizie in parchi e vie dello shopping a Tokyo. La capitale del Giappone come da tradizione si accende per le feste, le prime dopo la lunga chiusura per la pandemia, con i turisti che lentamente tornano a visitare il paese. I Giapponesi in massa vanno ad ammirare le luminarie ma praticamente tutti indossano sempre la mascherina anche all'aria aperta.