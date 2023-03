La Spiaggia dei Conigli è nella top 25 dei lidi: è l'unica meta italiana nella classifica mondiale

La Spiaggia dei Conigli, nell'isola di Lampedusa, in Sicilia, è l'unica a rientrare nella top 25 della classifica stilata,

come ogni anno, da Tripadvisor, il noto portale ha stilato una classifica dei migliori venticinque lidi al mondo, in base alle recensioni dei suoi utenti.

Al primo posto c’è la Baia do Sancho, in Brasile, seguita da Eagle Beach, in Olanda, e Cable Beach, in Australia. Poi ci si muove tra Islanda e Portogallo, sino ad arrivare a Tanzania e Messico, ma anche l’Italia è rappresentata. All’ottavo posto, infatti, compare la Spiaggia dei Conigli, nell’isola di Lampedusa, descritta come «una delle meraviglie del mondo». Venticinque luoghi incantevoli, ma solo chi ha avuto la fortuna di visitarli dal vivo saprà dire se una delle spiagge sarde avrebbe meritato di finire in classifica.



La classifica completa

Sabbia dorata, costiere frastagliate, limpide acque blu: quest'anno le spiagge vincitrici sono apprezzate dai viaggiatori da molti punti di vista, sia per le giornate di relax sulla spiaggia che per le avventure subacquee.



