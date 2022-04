Slovenia, l'isola più romantica dove sposarsi ma con una tradizione faticosa da rispettare

Sabato 9 Aprile 2022, 09:28

Avete mai sognato di sposarvi in un posto lontano dalla routine e immerso nel verde? La Slovenia, in particolare l’isola di Bled è il luogo che fa per voi, dove il sogno può trasformarsi in realtà. Un luogo incantato dove il romanticismo si unisce alla meraviglia della natura e tutto sembra surreale. Acque profonde e limpide, un castello sulla rupe e un’oasi dove ritrovare se stessi, allontanandosi almeno per un po’ dalla solita routine. L’isola è un concentrato di misteri e leggende FOTO: Shutterstock MUSICA: SUMMER- FROM BENSOUND.COM

