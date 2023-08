Sei single? A Barcellona trovare un tavolo al ristorante è impossibile

Lunedì 7 Agosto 2023, 18:22

La denuncia arriva da alcune persone intervistate dal quotidiano "El Pais". A Barcellona, ​​​​capitale della Catalogna, a diversi clienti "single" è stato impedito di utilizzare le terrazze o gli spazi esterni dei ristoranti perché "non accompagnate". Non è la prima volta che una cosa del genere accade ma se prima c'era almeno un limite di tempo che i clienti, anche solitari, potevano utilizzare per mangiare all'esterno dei locali oggi arriva direttamente il "divieto" da parte di alcuni padroni. Come riportato dal quotidiano spagnolo, questi casi non si limitano ai ristoranti affollati o con pochi posti a disposizione.

Barcellona, sei solo? Niente tavolo al ristorante

Il racconto di Eudald E. al Pais racconta della disavventura in un ristorante lungo la Carrer de Blai, dove ben tre ristoranti gli hanno negato un tavolo nel centro gastronomico del quartiere di "El Poble-sec": «Non avevo in mente un locale specifico, volevo semplicemente sedermi alla prima terrazza disponibile per poter leggere qualcosa mentre cenavo all'aria aperta. Alla prima terrazza dove mi sono seduto a un tavolo - dice al quotidiano spagnolo - è subito arrivato un cameriere che mi ha detto che era prenotato. Non lo era. Appena mi sono alzato, un gruppo di turisti che era dietro di me ha preso il posto. Nel locale successivo, mi hanno avvisato che avrei avuto solo 20 minuti per restare seduto. Ho specificato che volevo cenare, ma hanno insistito sul fatto che dovessi farlo entro quel lasso di tempo. Così mi sono alzato e nell'ultimo locale mi hanno detto direttamente che la terrazza era solo per gruppi». Secondo quanto riporta il Pais citando i dati del Comune di Barcellona, in città sono state registrate attualmente 6.375 terrazze (spazi esterni) rispetto alle 5.700 prima della pandemia, con 29.800 tavoli e 114.056 sedie. La Federazione delle Associazioni dei Residenti di Barcellona (FAVB),, ha calcolato che l'aumento delle licenze tra il 2019 e il 2022 è stato di 2.284, pari al 62%. Alcuni locali, per evitare l'affollamento dei clienti, hanno installato, proprio come avviene nei mercati o in altri esercizi commerciali. Il dispositivo funziona solo quando tutti i posti a sedere sono occupati; se ci sono tavoli liberi -conclude il Pais- non è necessario prendere un numero.