Sciopero Ryanair in Spagna, a fine giugno disagi per i voli su Ibiza, Barcellona, Siviglia e Palma

Brutte notizie per chi viaggerà con Ryanair in Spagna tra fine giugno e inizio luglio. I sindacati sagnoli USO Air Sector e Sitcpla hanno indetto uno sciopero di sei giorni per l'equipaggio di cabina di Ryanair per chiedere alla compagnia aerea di riprendere i negoziati in corso da otto mesi per «chiudere un accordo e condizioni di lavoro dignitoso per tutta la forza lavoro».

Le date degli scioperi

Gli scioperi sono stati indetti per il 24, 25, 26 e 30 giugno e il 1 e 2 luglio, con una durata di 24 ore. Interesseranno le dieci basi che la compagnia aerea ha in Spagna -Madrid, Malaga, Barcellona, ​​Alicante, Siviglia, Palma, Valencia, Girona, Santiago de Compostela e Ibiza.

Lo sciopero riguarderà tra 1.200 e 1.400 lavoratori delle compagnie aeree, come hanno spiegato lunedì i rappresentanti sindacali in una conferenza stampa.