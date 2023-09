Quali sono i castelli e palazzi reali più popolari in Europa? Ecco la classifica

Mercoledì 27 Settembre 2023, 12:56

Tra le attività culturali più amate da fare in vacanza ha un posto d’onore la visita a castelli e palazzi reali. Per aiutare quelle persone che vogliono sentirsi in una favola per qualche ora, Musement ha stilato una classifica dei 30 castelli e palazzi reali più popolari d’Europa, basandosi sul numero di recensioni ricevute su Google. Per realizzare la ricerca, sono stati analizzati oltre 3.800 luoghi d’interesse in tutta Europa, per poi selezionare i 10 castelli e palazzi reali più famosi del Vecchio Continente, basandosi sulle valutazioni. Nessuna attrazione italiana tra i primi, vince il Castello di Praga, seguito da Buckingham Palace e dal polacco Castello di Wawel. Al 10° posto troviamo infine il leggendario castello di Dracula in Transilvania. Foto: Shutterstock - Musica: Korben



