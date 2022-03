Praga, la città delle 100 torri: ecco perché si chiama così

Venerdì 25 Marzo 2022, 13:10

Praga è una città magica affascinante e bellissima che merita di essere visitata almeno una volta. Viene chiamata anche La madre delle città, la città d'oro o La città delle 100 torri. Dal 1992 è nella lista dei patrimoni dell'umanità UNESCO e non potrebbe essere altrimenti. È un vero e proprio museo a cielo aperto, che custodisce la più variegata collezione di architetture al mondo. Ma perché viene è nota come la città delle 100 Torri? Credit foto@Shutterstock Music: «Memories» from Bensound.com

