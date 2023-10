Parigi in autunno: cosa non puoi assolutamente perderti

Giovedì 19 Ottobre 2023, 06:38

Visitare Parigi in autunno è un'ottima idea: il clima è ancora abbastanza mite, i prezzi sono più bassi e non si rischia di trovare la confusione tipica dell'alta stagione. La "città della luce" brilla in tutto il suo splendore e assume l'aria romantica e old style che l'ha resa celebre ma che spesso sfugge al visitatore, accecato dai ritmi della metropoli che la capitale francese è a tutti gli effetti. Cosa fare a Parigi in autunno? Le proposte sono molteplici e tutte interessanti, spaziano dalla gastronomia all'arte passando per il tanto amato foliage.



