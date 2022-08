Orme in fondo al mare, la scienza si interroga sull'ultimo mistero

Giovedì 4 Agosto 2022, 13:00

Trovate delle orme in fondo al mare. C’è grande curiosità intorno alle foto pubblicate di recente dal National Oceanic and Atmospheric Administration, agenzia federale statunitense che si interessa di oceanografia, meterologia e climatologia. La NOAA ha infatti organizzato una missione esplorativa nell’Atlantico per valutare la salute del fondale. Quel che ha scoperto però ha lasciato tutti di stucco. Foto: NOAA Ocean Exploration Music: "Perception" from Bensound.com

