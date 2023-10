Natale 2023 a Philadelphia? Perché no! La città dei primati americani vi aspetta

Martedì 31 Ottobre 2023, 11:51

Per chi vuole (e può) trascorrere il Natale in viaggio, gli Stati Uniti hanno sempre il loro fascino: non esiste però soltanto la solita -e splendida!- New York, ma spostandosi poco all'interno si possono trascorrere le vacanze natalizie nella sesta città americana per importanza, Philadelphia. hiladelphia, per gli amici Philly, offre un ricco programma di eventi natalizi, che partono con il classico Thanksgiving Day e la sua parata, il 23 novembre, che è la più antica d'America. A proposito di primati, anche i mercatini di Natale di Philly sono da record: il Christmas Village è uno dei più grandi del paese. Se poi vi fermate fino a Capodanno, vi aspetta un imperdibile spettacolo di fuochi d'artificio sul fiume Delaware. Ciliegina sulla torta, la Mummers Parade: recentemente nominata Best Holiday Parade della nazione da USA Today's 10Best Readers' Choice, la Mummers Parade è una delle tradizioni più antiche della città, con concorso incorporato. Una tradizione che vi farà sentire veri americani per un giorno. Crediti foto@AIGO Musica by Korben



