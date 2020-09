Diventa milionario e viaggia con la famiglia senza spendere un soldo: «Ecco come ho fatto»

Chi non ha mai sognato di mollare tutto e partire per un viaggio intorno al mondo? È passato dal sogno alla realtà Garrett Gee, un ragazzo americano diventato milionario a soli 28 anni, che ha deciso di partire per un viaggio a tempo indeterminato con sua moglie. Facile quando si hanno a disposizione tanti milioni a disposizione, potrebbe dire qualcuno. E invece Garrett ha deciso di non spendere neanche un centesimo di quei soldi. Tutte le risorse necessarie per il loro viaggio dei sogni è stato ricavato dalla vendita della casa che lui la moglie condividevano, così come dell'automobile e di tutto il resto delle cose che i due possedevano.

Operaio viene licenziato, il giorno dopo vince alla lotteria e guadagna 1 milione di euro

La coppia ha stilato una lista di principi da seguire, quella che in gergo americano viene definita "bucket list", una lista di cose da fare prima di morire, e dal 2015 i due cercano giorno dopo giorno di realizzare i questi obiettivi. Garrett e la moglie hanno messo su anche un canale Youtube da oltre 1,16 milioni di iscritti, chiamato appunto "The Bucket List Family", in cui raccontano la loro vita, tra un incontro ravvicinato con dei cuccioli di canguro in Australia e un'immersione tra gli squali.



Tanzania, minatore con 4 mogli e 30 figli trova 21 chili di gemme e diventa milionario

Ma non è stato tutto rose e fiori fin dal principio. Prima che Garrett diventasse milionario era la moglie Jessica a dover mantenere Garrett e i due figli, Dorothy e Manilla. Sul suo sito spiega: «Dopo il liceo ho lavorato come online marketer e web developer. Per due anni ho lavorato per mantenere la nostra famiglia mentre Garrett lavorava sulle sue folli iniziative. Alla fine il suo duro lavoro è stato ripagato». Nel 2011 è arrivata la svolta: insieme ad alcuni compagni, al primo anno di università, Garrett ha ideato una app chiamata "Scan", diventata ben presto leader dei lettori di codici a barre, che dopo qualche anno è riuscito a vendere a Snapchat per 54 milioni di dollari.

Chi vuol essere milionario, Gerry Scotti si arrabbia con il concorrente di 18 anni: «È una domanda facile»

Messi i soldi al sicuro su un conto corrente, la coppia ha deciso di non spendere neanche un centesimo di quanto ricavato non per comprare cose, ma per creare ricordi indelebili. Da lì è nato il progetto The Bucket List Family. Inizialmente il viaggio doveva durare soltanto sei mesi. Ma, dopo essere stati a Tahiti, allle Hawaii, Fiji, Tonga, la Nuova Zelanda e l’Australia, si sono resi conto che avrebbero potuto continuare a tempo indeterminato il loro viaggiare. Il loro obiettivo ora è realizzare tutti i punti della loro "bucket list". Tra questi, c'è “Diventare più uniti come coniugi e come famiglia”,

“Diventare buoni amici con le persone che fanno parte delle nostre vite”, “Imparare a trovare la felicità con meno cose” e "Amare e rispettare la natura e il pianeta".

© RIPRODUZIONE RISERVATA