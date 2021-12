Mamma ho perso l'aereo, la casa del film in affitto su Airbnb: una notte da Kevin McCallister a soli 25 dollari

Ricordate il film "Mamma ho perso l'aereo"? Il piccolo Kevin McCallister - interpretato da Macaulay Culkin -viene lasciato da solo a casa per le feste di Natale e si ritrova costretto a difendere la propria dimora dall'assalto di due ladri. Bene, la villa del film - a Chicago - sarà prenotabile su Airbnb. Non è uno scherzo, ma una trovata pubblicitaria in occasione dell'uscita di "Home Sweet Home Alone - Mamma, ho perso l'aereo", quinto sequel della fortunata pellicola del 1990. Una sola notte a disposizione degli utenti Airbnb, quella del 12 dicembre, per un massimo di quattro ospiti. Il costo? La simbolica cifra di 25 dollari.

Ma non finisce qui. Ad allietare gli ospiti ci sarà Devin Ratray, nel film Buzz McCallister, il fratello del piccolo Kevin: «Potreste ricordarmi come un personaggio non particolarmente simpatico - ha detto - ma ora sono cresciuto e sono felice di condividere con voi la casa della mia famiglia, e anche la mia pizza, durante le vacanze di Natale. Ma mi raccomando, non fate scappare la mia tarantola Axl questa volta!». Solo un fortunato utente potrà aggiudicarsi la notte nella villa del film: le prenotazioni partiranno alle 13 del 7 dicembre. Il più veloce vivrà l'incredibile esperienza di entrare in casa McCallister e rivivere le stesse esperienze di Kevin, fra trappole, scherzi e cibo a volontà, fedelmente riprodotti come nel film.