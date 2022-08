Le grotte da fiaba: nel buio all’improvviso si illuminano come un cielo stellato!

Martedì 9 Agosto 2022, 14:42

Avete mai sentito parlare di Le Waitomo Caves? Sono delle grotte calcaree che si trovano sull’Isola del Nord della Nuova Zelanda a circa 200 km da Auckland. La loro storia è molto interessante e in questo articolo vogliamo raccontarvi alcune curiosità al riguardo. Come si sono formate? Qual è la loro particolarità? Sono tanti i dettagli da conoscere per fare una visita completa. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

