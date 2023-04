La spiaggia più pericolosa al mondo, non farti ingannare dal mare cristallino: ecco perché

Lunedì 24 Aprile 2023, 11:46

Fraser Island è la più grande isola di sabbia e offre una natura incontaminata ma è considerata anche la spiaggia più pericolosa al mondo. Situata al largo della costa orientale dell'Australia, è una meta turistica popolare grazie alla sua bellezza, alla sua sabbia bianca e alle acque cristalline. Tuttavia, ciò che rende questa spiaggia così affascinante è anche ciò che la rende estremamente pericolosa. Le acque intorno all'isola sono infestate dagli squali, dalle meduse e da alcune specie di pesci altamente velenosi. Questi animali marini sono noti per attaccare gli esseri umani e rappresentano una minaccia costante. Inoltre, la sabbia è popolata da ragni velenosi che possono saltare addosso ai turisti, causando ferite dolorose e potenzialmente pericolose per la vita. Ma non è solo la fauna pericolosa che rende Fraser Island un posto rischioso. La spiaggia è anche soggetta a forti correnti che possono trascinare i bagnanti lontano dalla costa... Foto: Shutterstock Music: Korben

LEGGI ANCHE : -- Se vedi sulla spiaggia i 'borsellini delle sirene' non li toccare mai: ecco il motivo