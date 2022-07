La città più brutta del mondo? Quando scoprirai qual è, resterai di stucco

Giovedì 21 Luglio 2022, 13:27

La bellezza delle città è soggettiva, c’è chi preferisce un paese ad un altro, chi il mare alla montagna. Eppure, su una cosa molti sono d’accordo: abbiamo il nome della città più brutta del mondo. Si trova nel Regno Unito e sono in tanti a pensare che sia una tra le meno belle anche se tra le più gettonate. Ecco cosa riporta una ricerca condotta dal giornale Time Out che ha preso in considerazione 20 000 persone per il sondaggio. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN FROM BENSOUND.COM

