L'Ufficio Postale di Babbo Natale è su Airbnb ed è gratis: come prenotare un soggiorno di 3 notti

Martedì 5 Dicembre 2023, 10:38

L'Ufficio Postale Ufficiale di Babbo Natale a Rovaniemi, in Finlandia, è pronto ad accogliere volontari per aiutare gli elfi a rispondere alle oltre 30.000 lettere quotidiane provenienti da bambini e adulti di tutto il mondo. In cambio di questo impegno straordinario, i nuovi aiutanti avranno l'opportunità di vivere un'esperienza unica: un soggiorno gratuito nel magico rifugio di Babbo Natale, prenotabile su Airbnb. Katja, il Capo Elfo dell'Ufficio Postale Ufficiale di Babbo Natale e host su Airbnb, ha condiviso l'entusiasmo di trasformare il rifugio di Babbo Natale in un luogo magico per garantire ai visitatori un'esperienza senza precedenti. Oltre a dormire accanto a Babbo Natale, gli ospiti avranno l'opportunità di dare uno sguardo dietro le quinte dell'Ufficio Postale durante il periodo più frenetico dell'anno.



