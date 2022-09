Il paese completamente dipinto di fiori: qui non troverai mai una superficie bianca

Martedì 27 Settembre 2022, 12:40

È a qualche km da Cracovia, nel sud est della Polonia, È un posto speciale, un borgo dove il colore è il protagonista. Si chiama Zalipie e si trova lontano dalle rotte turistiche più importanti, è immerso in un'area agricola nei pressi della città di Tarnow e dopo aver letto questo articolo avrete voglia di raggiungerlo. I muri, i ponti, le aie, e le intere abitazioni sono colorati e riportano motivi floreali, a tal proposito Zalipie è conosciuto come il Paese Dipinto. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

