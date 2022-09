L'insegna "Hollywood" si rifà il look in vista dei 100 anni

Giovedì 29 Settembre 2022, 16:23 - Ultimo aggiornamento: 16:31

La famosa insegna "Hollywood" si rifà il look giusto in tempo per il suo centesimo compleanno, nel 2023. Una squadra di operai sta ridipingendo le 9 lettere alte 14 metri sulle colline di Los Angeles con 1.500 litri di vernice.

«È nata come una insegna per pubblicizzare la terra - spiega Ferris Wehbe, portavoce di Hollywood Sign Trust - da cui il nome Hollywood Land. Stavano facendo la pubblicità per le case nell'area di Hollywood. Ma l'insegna si è trasformata in qualcos'altro perché quello è stato l'inizio dell'industria cinematografica e di tutte le nuove tecnologie

Quindi la scritta si è trasformato nell'Hollywood che vediamo, rappresenta la tecnologia, l'industria cinematografica, il glamour».

Nel 1949 venne rimossa la scritta "land", nel 1978 venne completamente ricostruita e da lì ci sono stati vari restauri. L'ultima volta era stata dipinta nel 2012.