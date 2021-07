Green Pass, paesi aderenti: dove andare in vacanza

Venerdì 9 Luglio 2021, 15:25

Il Green Pass è in vigore ormai dal primo luglio: i certificati Covid europei sono un documento fondamentale per spostarsi in sicurezza tra i vari paesi aderenti ma come scegliere dove andare in vacanza e come conoscere le diverse regole vigenti? Nel video le risposte a queste domande.

Vaccino, tampone negativo o guarigione dal Covid: questi i punti generali validi per poter viaggiare in Europa ma poi vi sono delle regole specifiche tra i differenti Stati. Chi arriva nel Regno Unito, per esempio, deve fare una quarantena di 10-15 giorni. La Spagna, invece, richiede che siano trascorse almeno due settimana dalla seconda dose del vaccino.