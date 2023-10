Gli australiani Scott e Sandy e la scelta di vivere in barca per risparmiare

Lunedì 23 Ottobre 2023, 12:11

L’inflazione (e soprattutto il caro affitti) affliggono l’intero pianeta e infatti la storia di Scott e di sua moglie Sandy arriva dall’Australia. Stanchi dell’aumento vertiginoso dell’affitto del loro appartamento a Melbourne, la coppia ha deciso infatti di vivere su una barca: l’hanno acquistata per 59mila sterline (circa 78mila euro) e chiamata Tenacity (Tenacia, appunto), perché – come dice Scott Trevethan – «nella vita serve grinta». Non è di certo una favola quella di Scott e Sandy: anche per la barca sono stati necessari dei sacrifici. Per renderla utilizzabile, la coppia ha infatti speso altre 39mila sterline: un bell’investimento, di cui però non si sono mai pentiti. Scott è CEO di Financial Fanatics, Sandy è il General Manager: «L’idea è nata parlando, con commenti come Non sarebbe bello se… – dice Scott – Una di quelle idee che ti vengono quando la vita è troppo dura. L’abbiamo messa per iscritto, come fa ogni contabile, ed è diventata Potrebbe essere meglio di quanto abbiamo immaginato. E così è». Foto: Believe Advertising Australia/Musica: Korben



