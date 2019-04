Formentera con i bambini: natura, escursioni, attrazioni e divertimento per tutti

Formentera meta perfetta per un viaggio con i bambini. Piuttosto vicina dall’Italia, ha da sempre conquistato il turismo italiano in tutte le sue forme: dalle coppie, ai single, fino a chi ha con sé i più piccoli. L'isola delle Baleari ha di certo da offrire tantissimo, regalando praticamente una vacanza su misura. A farla da padrone sono innanzitutto i paesaggi naturali unici e sempre diversi, che possono essere scoperti in versione slow, con una serie di tour ad hoc e poi non mancano i servizi personalizzati e un'atmosfera di totale relax e pace.



Chi giunge apuò letteralmente perdersi tra dune, pinete, calette e spiagge circondate da mare trasparente, dove dedicarsi a una rosa molto vasta di attività sportive, per gli adulti e per i giovanissimi. Dal windsurf al paddle surf, dalle immersioni fino al kayak e alla vela, non resta che scegliere il proprio svago preferito. E per chi non è proprio un campione è, ovviamente, possibile affidarsi a istruttori esperti e imparare in pochissimo tempo.Ildi solito, è tra le esperienze che più amano le famiglie, alla scoperta di insenature e scorci insoliti tra acque calmissime. Numerose scuole nautiche offrono poi deianche per bambini da 4 anni in su. Molto particolare è, a questo proposito, quella sulla laguna salata di Estany des Peix, situata nel porto di La Savina, dove i panorami sono indimenticabili. Chi desidera semplicemente delle splendide giornate al mare, invece, può raggiungere Cavall d’en Borràso lacon distese di sabbia bianca e fondali bassi, perfetta sia per una piacevole nuotata che per una passeggiata (o dei giochi) in spiaggia.Il territorio può essere vissuto poi con una lunga camminata o sulle due ruote, lasciandosi inebriare dai profumi della macchia mediterranea. A questo proposito, sono disponibili 32 itinerari verdi adatti a tutte le difficoltà, anche per i ragazzi ma in questo caso meglio privilegiare quelli di breve durata e senza dislivello. Sia inche dedicandosi al, si possono osservare splendidi paesaggi che alternano torri difensive dell’epoca dei pirati e, lungo il cammino, si notano spesso uccelli migratori, fari e mulini a vento a picco sul mare. Nell’aria, il profumo di erbe aromatiche e ginepri. Le, infine, attraversano i boschi e le verdi vallate dell’isola con la compagnia di speciali guide.

Visite e club



Ancora, una proposta divertente è quella nei Club sportivi dell’isola dove la scelta per i ragazzi è molto vasta. Si possono infatti dedicare al basket, tennis, nuoto sincronizzato (tanto per citarne alcune) e possono quindi godersi la vacanza e, nel frattempo, praticare sport. Consigliatissima, infine, è la visita a Finca Can Marroig, per una serie di esperienze sensoriali a contatto con la natura per risvegliare la curiosità dei bambini. Qui flora e fauna sono alla portata di tutti, grazie a un’ampia offerta di attività didattiche interattive che stuzzicano i sensi e la curiosità di grandi e bambini. Per tutte le altre informazioni, questo il sito di riferimento: www.formentera.es.



© RIPRODUZIONE RISERVATA