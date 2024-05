Emirates celebra l’italianità servendo olii e vini italiani sui voli

La compagnia aerea Emirates celebra l'italianità servendo sui propri voli prodotti italiani: dagli olii d'oliva agli aceti al vino. In volo da trent’anni, La compagnia permette gli spostamenti di migliaia di passeggeri ogni anno tra i quattro gateway principali di Roma, Milano, Bologna e Venezia e Dubai. È qui che la compagnia aerea ha il suo hub dal quale è possibile raggiungere oltre 130 destinazioni all’interno di una rete globale in sei continenti.

I vini italiani

Nel 2023 Emirates ha offerto ai suoi passeggeri una prestigiosa selezione di 11 vini italiani, frutto di una consolidata collaborazione con le migliori cantine del Belpaese. Un'esperienza di gusto che, a livello globale, ha visto il consumo di quasi 100mila bottiglie, per un valore complessivo di circa 1,6 milioni di euro nel solo 2023, a dimostrazione dell'apprezzamento dei vini italiani tra i viaggiatori internazionali.

La selezione dei vini viene effettuata con cura e attenzione, in collaborazione con un team di esperti enologi che si impegnano a individuare le migliori etichette in base alle diverse fasce di prezzo e ai gusti dei passeggeri. Questa attenzione si riflette in un'ampia gamma di proposte, dagli spumanti Franciacorta ai rossi Barolo e Barbaresco, ai bianchi Vermentino e Sauvignon Blanc. Tra le cantine italiane che collaborano con Emirates ci sono nomi prestigiosi come Antinori, Frescobaldi e Planeta, solo per citarne alcuni. I vini provenienti da diverse regioni d'Italia, dalla Toscana al Piemonte, dalla Sicilia al Veneto, serviti a bordo dei voli Emirates, offrono un'esperienza autentica, simile a un vero e proprio tour enologico del Belpaese. L'attenzione della compagnia aerea verso i vini italiani fa parte della strategia di Emirates di offrire ai passeggeri un'esperienza di viaggio completa e di alta qualità, che include la degustazione di delizie gastronomiche locali. Questo permette inoltre a Emirates di celebrare la cultura e le tradizioni dei prodotti italiani e di far conoscere al mondo la ricchezza e la varietà dei vini nostrani.

Il caffè

Nel 2020, i passeggeri di First e di Business Class che hanno viaggiato sui voli Emirates hanno conosciuto una miscela di caffè premium, grazie al lancio di una partnership tra Emirates e Lavazza. Emirates serve più di 17 tonnellate di caffè a bordo ogni anno.

Il personale di bordo di Emirates riceve una formazione specializzata nella preparazione e nel servizio del caffè, che comprende la conoscenza delle diverse miscele disponibili, del tipo di acqua da utilizzare e di come preparare la tazzina perfetta per ogni cliente.

Olio e aceto dall'Umbria

Ogni anno, Emirates serve circa 3,5 milioni di bottiglie monodose di olio d'oliva e aceto balsamico Monte Vibiano ai suoi passeggeri di First e Business Class. Tutto è iniziato 24 anni fa, quando Emirates ha scelto Castello Monte Vibiano, un'azienda italiana con 700 ettari di terreno e quasi 13 mila ulivi (alcuni dei quali hanno più di 500 anni), come fornitore di bottiglie monodose di olio e aceto da offrire ai suoi clienti premium a bordo.

L'azienda è stata scelta perché il suo olio extravergine di oliva è un prodotto di alta qualità, ottenuto da olive coltivate e spremute in Umbria secondo metodi tradizionali. L'aceto balsamico non è da meno: frutto di un invecchiamento di almeno 5 anni in botti di legno, ha un sapore agrodolce e aromatico, ideale per accompagnare formaggi, carni rosse e verdure. L'olio extravergine di oliva e l'aceto balsamico di Monte Vibiano sono offerti ai passeggeri di First Class, mentre l'olio e l'aceto balsamico sono offerti ai passeggeri di Business Class.

La collaborazione con Bulgari

Da oltre dieci anni Emirates collabora con Bulgari, una società italiana di lusso. 3,2 milioni è il numero di amenity kit Bulgari che, solo nel 2023, sono stati distribuiti a bordo dei voli Emirates. La collaborazione tra i due marchi è iniziata nel 2009 e, da allora, più di 20 milioni di kit sono stati distribuiti ai clienti della compagnia aerea, aggiungendo un tocco di eleganza e raffinatezza alla loro esperienza. Un kit che ribadisce l'importanza della partnership tra le due case di lusso, una nella moda e l'altra nell'aviazione.

Le esclusive pochette, create in diverse versioni (circa 16 dall'inizio della collaborazione), contengono una selezione di prodotti Bulgari di alta qualità per la cura della persona. L'ultima versione, lanciata nel 2024, presenta nuove palette di colori e fragranze, oltre a uno specchio souvenir e a una gamma di prodotti pensati per il comfort dei passeggeri a bordo dei voli a lungo raggio.

La storia della compagnia aerea

Emirates opera nel mercato italiano da oltre 30 anni. Attualmente collega l'Italia, dagli aeroporti di Roma, Milano, Venezia e Bologna, al suo hub internazionale di Dubai, dal quale si raggiungono 140 destinazioni nel mondo.

La storia di Emirates inizia nel 1985, quando la compagnia ha avviato le operazioni con solo due aeromobili. Oggi Emirates vola con le flotte più grandi al mondo di Airbus A380 e Boeing 777, offrendo ai propri clienti tutti i comfort dei più recenti ed efficienti aeromobili a fusoliera larga. La compagnia aerea è stata premiata con il "World Class Award" per la sicurezza, il benessere, la sostenibilità, il servizio e l'inclusione ai premi APEX 2023.

Emirates ha continuato a ottenere ulteriori riconoscimenti come i premi "5 Star Global Official Airline Rating" e "Passenger Choice Award for Best Global Entertainment". Ha inoltre vinto due riconoscimenti ai premi Ultras 2022, tra cui i premi come "Migliore compagnia aerea del mondo" e "Migliore compagnia aerea del Medio Oriente".