È l'ascensore più alto del mondo: il panorama è mozzafiato

Martedì 7 Settembre 2021, 13:39

Si chiama Bailong ed è l'ascensore più alto del mondo. Grazie a lui potrete ammirare il mondo di 'Pandora' reso nota da James Cameron. Realizzato in soli tre anni è alto 326 metri e le sue cabine sono in grado di portare 50 persone alla volta. Siamo in Cina nel parco forestale di Zhangjiajie lo stesso che con le sue montagne 'sospese' ha ispirato gli scenari di Avatar. Crediti foto@Shutterstock Music: «Summer» from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Basilicata da brividi, il ponte tibetano da non fare se soffri di vertigini