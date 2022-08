Won-Young Lee, dalla Corea del Sud a Roma a piedi: «Nella Capitale per vedere il Papa e parlare del nucleare»

Cinque anni di cammino, 26 Paesi attraversati e oltre 8.200 km percorsi. È il viaggio di Won-Young Lee contro il nucleare. «L'incidente a Three Miles Island nel 1979, quello di Chernobyl nel 1986 e Fukushima nel 2011. Cosa hanno fatto le Nazioni Unite? Assolutamente niente!». Così Won ha deciso di partire dalla Corea del Sud per arrivare a Roma a piedi e incontrare il Papa.

APPROFONDIMENTI LO SCENARIO Nucleare francese si ferma MONDO Foto

Zaporizhzhia, scambio di accuse fra Mosca e Kiev: entrambe denunciano attacchi alla centrale nucleare

Il cammino è partito il 3 maggio del 2017, da Seul. Ora Won si trova sul lago Trasimeno. È arrivato in Italia dopo cinque anni. «È urgente provare un metodo diverso per garantire la sicurezza e la vita nel mondo - si legge sul suo sito -. Ci sono circa 445 centrali nucleari in funzione in tutto il mondo oggi. Nessun futuro per l'umanità se non si fa nulla».

Olocausto nucleare? C'è una linea del tempo che segna quanto si è vicini alla mezzanotte, ovvero dall'Apocalisse. Se nel 1991, dopo la caduta del Muro di Berlino e la fine della guerra fredda, il mondo era ben lontano dal tempo della fine, le lancette si sono nuovamente avvicinate nel corso degli anni. L'arsenale nucleare delle diverse nazioni è continuato ad aumentare e ora, dopo l'invasione in Ucraina da parte della Russia, si è a 100 secondi dalla mezzanotte. Questo calcolo è portato avanti dagli scienziati atomici, che diffondono la statistica ogni anno. «L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia e la conquista della centrale atomica di Zaporizhzhia fanno sì che l'umanità sia arrivata al punto più vicino di sempre alla autodistruzione nucleare».

South Korean Prof Won-Young Lee who is on 'pilgrimage' through 26 countries for 11,000 km on foot as part of globalisation of No-Nuke movement was stuck in Muzaffarnagar today as locals started troubling him for selfie. UP 100 was called to rescue him from over-zealous crowd. pic.twitter.com/UomxFirt57

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) January 25, 2019